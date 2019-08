Conte: “Riportare l’Italia ad essere protagonista in Europa attraverso la sua modernizzazione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Parte governo a guida Giuseppe Conte Bis. Conte è rimasto per oltre un’ora a colloquio con il presidente della Repubblica è così ha dichiarato al termine dell’incontro: “Incarico che ho accettato con riserva e ringrazio il presidente Mattarella. Stiamo attraversando una congiuntura globale anche. Abbiamo bisogno di recuperare il tempo perduto consentendo all’Italia in un protagonista europeo e di procedere speditamente in nuove azioni per modernizzare il paese, più solidale e più inclusiva. Mi ripropongo di creare una squadra di governo con tutte le competenze ed energie per il futuro dei nostri figli. Un’Italia che primeggi nell’ambiente e valorizzi il benessere equo e sostenibile”. - (PRIMAPRESS)