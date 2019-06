Conte: "Lealtà per andare avanti" il richiamo del premier all'esecutivo resiliente solo ai social

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al termine della conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tenuta questo pomeriggio a Palazzo Chigi, c’è da chiedersi quale fosse il senso di dire alla stampa che c’è una necessità di “lealtà” che sta alla base del contratto di governo tra Lega e 5 stelle.

Conte convoca i giornalisti per dare pubblicamente un ultimatum alla squadra di governo: “Non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio mandato”. Nella comunicazione c’è qualcosa di profondamente cambiato perché in altri tempi questa cosa si sarebbe risolta intorno ad un tavolo politico ristretto e non in una conferenza stampa per dire praticamente: attenzione che se non ci mettiamo d'accordo mi dimetto. La sensazione è questa mossa, pur riconoscibile come un atto di responsabilità, abbia più che altro mostrato tutta la fragilità del premier ma anche della stessa maggioranza.

“L’esperienza di governo - ha detto conte - ha dovuto convivere con un ciclo serrato di tornate elettorali con campagna elettorale pressoché permanente e ne ha risentito il clima di coesione delle forze di governo. Io stesso avevo sottovalutato questo aspetto. In particolare il voto delle Europee, molto complesso, ha accreditato l’immagine di uno stallo nell’attività di governo: questa è una falsità, il governo ha continuato a lavorare perché è iniziata la fase due, dopo la fase uno”.

“Il decreto legge Sblocca cantieri e quello Crescita costituiscono due passaggi determinanti del contratto del governo. Siamo fortemente orientati a rafforzare il piano di investimenti e stiamo lavorando per ammodernare le infrastrutture per l’ammodernamento delle opere pubbliche”. Il governo dovrà varare “una più organica riforma del fisco, non limitata alle aliquote, ma estesa a una relazione più equa tra amministrazione e contribuente”. Conte ha indicato anche nell’Autonomia e nel conflitto di interessi i due provvedimento da mandare avanti. “Il nostro cantiere riformatore è aperto e stiamo lavorando per attuare l’Autonomia differenziata e io stesso intendo dare massimo impulso al lavoro in corso, per trasferire competenze alle regioni avendo cura di evitare che il legittimo processo riformatore aggravi il divario tra nord e Sud”. La prossima manovra dovrà mantenere un “equilibrio dei conti” perché “le regole europee rimangono in vigore finché non riusciremo a cambiarle”. Al termine della conferenza arriva la disponibilità di Salvini a confrontarsi ma bisognerà vedere nei fatti quanto questa si dimostrerà reale. Non pervenuto ancora il pensiero dell’altro leader di maggioranza Luigi Di Maio. Sta di fatto che questa maggioranza fino ad ora è stata piuttosto divisa nelle scelte che contano e l’out out di Conte, probabilmente era necessario. Ma se non accadrà qualcosa che rimette insieme le due parti di governo, il premier non avrà nessun alibi per mantenere la spina a questo esecutivo. - (PRIMAPRESS)