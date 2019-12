Conte: l'Istruzione si sdoppia, alla Scuola va Lucia Azzolina e all'Università, Gaetano Manfredi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ in corso, a Villa Madama, la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Conte, per fare il punto sul programma di governo per il 2020. A introdurre l'incontro è stato il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna. Manovra responsabile "Occorreva una manovra seria e responsabile, sono orgoglioso di aver rispettato gli obiettivi - ha detto il premier -. Ora ci aspetta una maratona di tre anni, non perché andremo lenti, ma perché potremo affrontare le sfide e raggiungere gli obiettivi senza la frenesia di quest'ultimo periodo". Rilanciare azione di governo "Gennaio sarà l'occasione per fermarsi un attimo a riflettere, a confrontarsi con le varie forze politiche per rilanciare l'azione di governo. Abbiamo presenti le priorità". La prima domanda da parte dei giornalisti è arrivata proprio dal presidente Verna circa le dimissioni del ministro dell’Istruzione. Conte ha annunciato l’intenzione del governo di voler sdoppiare il ministero separando gli interessi della scuola da quello dell’università e della ricerca. “Sono due aspetti che rappresentano nel loro insieme la cultura ma sono prontamente diversi nella loro organizzazione. Per questo - ha detto Conte - riteniamo di dover creare un ministero della scuola che si intende affidare all’attuale sottosegretario, Lucia Azzolina mentre per università e ricerca è stato individuata la figura di Gaetano Manfredi università”. - (PRIMAPRESS)