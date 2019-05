Conte a pranzo da Mattarella per riallineare i rapporti tra Colle e dialettica politica

(PRIMAPRESS) - ROMA - il pranzo tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tenutosi oggi al Quirinale, aveva essenzialmente lo scopo di riallinearsi sui rapporti tra Colle e la dialettica politica. Mattarella,secondo voci interne, non ha gradito di essere trascinato nell’agone politico come accaduto per la questione sul decreto Sicurezza Bis e lo scontro tra M5S e Lega. Al Presidente della Repubblica era stata attribuito il mancato arrivo in Consiglio dei Ministri del Decreto caro a Matteo Salvini, perchè vi erano delle perplessità dalla prima carica del Quirinale. Sta di fatto che Salvini ha dovuto modificare il decreto ed ora, come sostenuto dal sottosegretario del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, bisognerà avviare tutte le procedure per portare il provvedimento al primo CdM. Ma Di Maio non considera urgente approvare il provvedimento Sicurezza, anzi ritiene che si possa andare a dopo le elezioni europee. Una situazione che ha spinto Giorgetti a sottolineare che è impossibile a continuare il rapporto tra i due partiti di maggioranza se perdureranno questi ritardi nella gestione di azioni di governo. - (PRIMAPRESS)