Conferenza di Conte oggi a Palazzo Chigi per un mandato pieno a trattare con Bruxelles

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa indetta oggi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, nella Sala dei Galeoni, alle ore 18,15, appare come una sorta di reset generale del governo che sta mostrando segni di continue frizioni con conseguenze sui mercati. E’ per questo che Conte ha fissato in pomeridiana la conferenza, quando i mercati sono ormai chiusi ed i possibili veleni tra gli alleati di governo non potranno influenzare la giornata di scambi economici.

Il premier Conte, chiederà, con ogni probabilità, di ottenere il mandato pieno per portare avanti la trattativa con Bruxelles ed impedire che la lettera inviata dall’Italia in risposta alla procedura d’infrazione annunciata dall’Ue, possa sortire un effetto tranquillizzante ed evitare una multa che metterebbe ancora di più in pericolo i conti dell’Italia.

Una mossa necessaria quella di Conte per evitare che il differenziale salga sopra i 290 punti di spread e con Piazza Affari in evidente sofferenza. Mossa necessaria ma a patto di riuscire a ricucire gli strappi che la Festa della Repubblica e l’incidente di Venezia hanno riacceso. - (PRIMAPRESS)