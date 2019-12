Cina: arresto e multa per gli esperimenti di Dna modificato illegalmente da He Jiankui

(PRIMAPRESS) - PECHINO - E’ stato condannato a tre anni di carcere per aver praticato la medicina illegalmente He Jiankui, il genetista cinese nella bufera per i suoi esperimenti per la nascita di bambini con Dna modificato. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Xinhua, aggiungendo che il ricercatore è stato anche multato per 3 milioni di yuan(circa 400mila euro) e che altre due persone sono state condannate con la stessa accusa.

Le autorità cinesi avevano avviato le indagini già a gennaio 2019 quando era stato reso noto il caso di una donna rimasta incinta durante l'esperimento volto a far nascere bimbi con Dna modificato. Dopo l'annuncio shock dello scorso anno da parte del gruppo di ricerca del dottor He Jiankui, dell'universita' di Shenzen, sulla nascita a novembre di due gemelle (Lulu e Nana) geneticamente modificate affinché fossero immuni all'Hiv. Sull'esperimento, dichiarato illegale dalle autorità di Pechino, sono scattate le indagini. He Jiankui aveva segretamente organizzato un team, anche con personale non cinese, per il progetto, reclutando 8 coppie di volontari, con maschi positivi all'Hiv e donne negative. Una coppia si sarebbe alla fine tirata indietro ed è stata la gola profonda che ha acceso i riflettori sulle sperimentazioni. - (PRIMAPRESS)