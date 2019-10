Cile: Pinēra cerca la riconciliazione con il paese e stabilisce una "agenda sociale"

(PRIMAPRESS) - SANTIAGO (CILE) - La rivolta degli studenti cileni scoppiata contro il rincaro del biglietto della metropolitana ma solo come punta di un iceberg di malessere sociale ha sortito forse un suo primo effetto. Il presidente cileno Pinera "ha chiesto scusa" per non aver compreso la gravità della situazione sociale del Paese e ha annunciato "un'agenda sociale di unità nazionale".

Si è detto inoltre preoccupato per ordine pubblico e ritorno alla “normalità", dopo i disordini cominciati venerdì per l'aumento del biglietto del metrò, che hanno causato 15 morti. Annunciate 10 misure sociali: riguardano le innanzitutto le pensioni che sono fra le più basse al mondo, il costo della sanità pubblica e dei farmaci, l' aumento del salario minimo e la creazione di un'imposta sulla ricchezza. - (PRIMAPRESS)