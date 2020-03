CdM stanzia 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e imprese. Conte:”Non è un salto nel buio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Abbiamo stanziato un importo di 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese perché questa è un'emergenza non solo sanitaria ma anche economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha adottato le nuove misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Sullo scostamento del deficit non stiamo facendo un salto nel buio. Siamo tutti sulla stessa barca. E tutti dobbiamo impegnarci per fronteggiare questa emergenza”.

Intanto in serata anche l’aggiornamento dei dati della Protezione Civile che vede salire i casi positivi a 3296, i guariti a 414 ed i deceduti a 148. - (PRIMAPRESS)