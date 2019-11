Brucia ancora l'area orientale dell'Australia: tre le vittime e oltre trenta feriti. Il pericolo dei venti

(PRIMAPRESS) - SYDNEY (AUSTRALIA) - Sono ancora un centinaio i vasti roghi ancora nell’area orientale dell’Australia che non si è riusciti ancora a domare. Intanto ci sono già 3 vittime ed oltre una trentina di feriti. Migliaia le persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni. Le zone più interessate dagli incendi sono il New South Wales e Queensland. E nei prossimi giorni si prevedono condizioni meteo pericolose per la combinazione di venti forti, alte temperature e siccità, che mettono a rischio anche la zona di Sydney. - (PRIMAPRESS)