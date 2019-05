Bolzano: non hanno ancora un volto i violentatori della quindicenne che rientrava dalla scuola

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Non ha ancora un nome il violentatore della ragazzina di 15 anni, che lunedì 6 maggio è stata violentata a Bolzano, mentre tornava da scuola, lungo la passeggiata del fiume Isarco, nei pressi dello stadio Druso.

Erano da poco passate le due del pomeriggio quando l'adolescente è stata spintonata tra i cespugli, aggredita e violentata sotto la pista ciclabile in una zona centrale della città, a due passi dalla questura. La giovanissima è stata soccorsa da alcuni passanti che avrebbero sentito le richieste di aiuto della quindicenne provenire dai cespugli lungo il fiume.

Secondo la testimonianza fornita dalla giovane alla polizia, ad aggredirla sarebbero stati due ragazzi di origine africana: un uomo con i capelli rasta l'avrebbe colpita al volto, mentre l'altro l'avrebbe trascinata verso la sponda del fiume, dove sarebbe avvenuta la violenza. Gli agenti avrebbero isolato il dna dei due che sono ora ricercati. Gli uomini della squadra mobile coordinati dal dirigente Giuseppe Tricarico hanno fermato e rilasciato i due uomini sospettati della violenza sessuale. Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al loro coinvolgimento.

La giovane si trova in ospedale ancora in stato confusionale Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda e, al momento, il fascicolo dell'inchiesta è a carico di ignoti.

La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere installate più vicine alla zona dove sarebbe avvenuta la violenza, anche se nel punto preciso, nei pressi del ponte giallo, non esiste la videosorveglianza. Altri elementi utili alle indagini sono le tracce biologiche: per questo i vestiti della vittima sono stati inviati alla polizia scientifica di Padova, che li analizzerà e invierà i risultati nel giro di qualche giorno. Anche la bicicletta della studentessa è stata posta sotto sequestro. Fondamentale è ovviamente la testimonianza della vittima, la quale, anche se molto provata, ha riferito agli inquirenti che gli aggressori sono entrambi di colore, ma uno soltanto l'avrebbe violentata.

Mentre gli inquirenti fanno appello alla città di fornire qualsiasi indizio utile alle ricerche, si attende il miglioramento della giovane per essere risentita dagli inquirenti. L'aggressione sarebbe avvenuta verosimilmente attorno alle 14.45, dal momento che la chiamata al 118 da parte di due passanti, un uomo ed una donna, che hanno soccorso la studentessa, è arrivata circa un paio di minuti prima delle 15. - (PRIMAPRESS)