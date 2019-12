Attentato a Mogadiscio con circa 30 morti. Forse la mano degli estremisti di al Shabaab

(PRIMAPRESS) - MOGADISCIO (SOMALIA) - Un attentato alla periferia di Mogadiscio, secondo la prima ricostruzione, avrebbe causato almeno una trentina di morti. Il deputato Abdirizak Mohamed, ex ministro della Sicurezza Nazionale, su Twitter ha sostenuto di essere stato informato della morte di oltre 90 persone. Tra questi "17 agenti di polizia, 73 civili e 4 stranieri", secondo la stampa ingegneri turchi. L’attacco al momento non sarebbe stato ancora rivendicato ma la possibile pista è quella degli estremisti di al Shabaab in lotta con il Governo somalo che già nel marzo scorso aveva fatto 16 morti e feriti 17. - (PRIMAPRESS)