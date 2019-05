Aspettando Rousseau, il futuro della leadership di Luigi Di Maio al voto dei "cittadini"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per Luigi Di Maio ci sarà il giudizio della piattaforma Rousseau. I “cittadini” del movimento dovranno giudicare l’operato del loro leader. E lui stesso a chiedere di essere sottoposto al giudizio degli iscritti dopo che ieri aveva superato lo scoglio dell'assemblea dei parlamentari del M5S dove incassa l'endorsement del presidente della Camera Roberto Fico che sottolinea come la leadership richiede un lavoro corale dove non si può addossare le colpe all’uomo solo al comando e lo stesso fa Alessandro Di Battista.

Naturalmente non manca qualche voce di distinguo come a deputata Emanuela Corda gli propone di rinunciare al passaggio sulla piattaforma e gli conferma la fiducia o come Gianluigi Paragone il giornalista-senatore che gli ha chiesto di rinunciare a una parte degli incarichi.

La questione è che quell’incarico di Ministro del Lavoro è troppo bollente per poter essere assolto nel consenso dell’opinione pubblica. C’è il nodo Alitalia che sembrava pronto ad essere risolto e così non è stato, poi sono arrivate le questioni più recenti come il fallimento del Mercatone Uno e Conad/Auchan con migliaia di posti di lavoro a rischio, senza parlare dei vecchi problemi irrisolti dell’Ilva di Taranto. Troppo per il giovane Di Maio e per un movimento che sta perdendo l’entusiasmo proprio lì dove aveva riposto più fiducia come il reddito di cittadinanza al Sud che avrebbe dovuto essere premiato nelle urne del voto europeo e così non è stato.

In altre parole la leadership del movimento sente di doversi dare una nuova organizzazione e che non riguarda solo gli incarichi pochi o tanti che siano come dice Paragone ma riguarda un modello più strutturato di politica.