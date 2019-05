Non riesce la mediazione della polizia per bloccare l'uomo sospeso sulla Torre Eiffel

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Per circa tre ore la Torre Eiffel è stata chiusa al pubblico ed evacuata per la presenza di un uomo quarantenne che la stava scalando per arrivare all’ultimo belvedere del monumento. Secondo quanto appreso dalla polizia che aveva stabilito un contatto con l’uomo, le intenzioni sarebbero state di lanciarsi nel vuoto nel tentativo di un suicidio.

L'uomo che la polizia ha tentato di bloccare prima di poter arrivare all’ultimo piano della torre a 276 metri di altezza è ancora sospeso a due terzi della torre da oltre tre ore. Nei giorni i scorsi l’iconico monumento di Parigi ha celebrato i suoi primi 130 anni. - (PRIMAPRESS)