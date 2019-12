Arrestato un afroamericano che ha ferito 5 persone a casa di un rabbino vicino New York

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Arrestato dalla polizia un afroamericano sospettato di essere l'autore dell'attacco nella casa di un rabbino nella cittadina di Monsey, non lontano da New York. Dopo aver ferito almeno tre persone con un machete, l'aggressore è riuscito a fuggire, ma subito è iniziata la caccia all'uomo. L'Orthodox jewish public affairs council afferma che i feriti sono 5 ebrei chassidisti, e non 3. "Atto spregevole e codardo”, ha detto Cuomo, governatore dello Stato di New York.

Secondo le prime ricostruzioni i fatti dovrebbero essere andati in questo modo: l'uomo è entrato in casa del rabbino dove si stava celebrando la festa per la settima giornata delle Channukah. Con il viso parzialmente coperto da una sciarpa e armato di machete ha seminato il panico fra i presenti, ferendone almeno cinque, tutti ebrei chassidisti, di cui due sono in condizioni gravi. L'attacco è avvenuto a Monsey, a circa 50 chilometri a nord di New York. Secondo i media americani l'autore, che era riuscito a scappare dall'abitazione limitrofa alla sinagoga nonostante i vari tentativi di fermarlo. Ma poi è stato arrestato dalla polizia.