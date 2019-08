Arrestata a Mosca l’attivista Lyubov Sobol nella manifestazione anti-Putin

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La polizia di Mosca ha arrestato l’attivista dell’opposizione Lyubov Sobol nel corso delle manifestazioni non autorizzate organizzate oggi nella capitale russa per chiedere elezioni municipali libere. Sobol, che è attualmente al 21mo giorno di sciopero della fame, è stato arrestato in un taxi mentre cercava di farsi strada verso la protesta ed è stato portata via a bordo di un furgone della polizia. Le proteste nella capitale russa si susseguono da diversi fine settimana dopo che le autorità hanno posto dei seri ostacoli alle candidature indipendenti alle prossime elezioni municipali previste il prossimo 8 settembre. Secondo il ministero dell’Interno sinora sono state arrestate 30 persone oggi alle manifestazioni in corso a Mosca. - (PRIMAPRESS)