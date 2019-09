Allarme ambientale in Normandia per un vasto incendio alla Lubrizol classificata ad alto rischio

(PRIMAPRESS) - ROUEN - In fiamme un’impianto chimico di Rouen, in Normandia nella Francia settentrionale. L’incendio di grandi proporzioni è divampato all’interno di uno stabilimento che produce additivi lubrificanti della società Lubrizol. Dall'impianto si è levato una enorme nuvola di fumo e fiamme altissime si sono sprigionate dai capannoni da cui si sono udite molte esplosioni. Ignote ancora le cause del rogo. Al momento non si hanno notizie di vittime. L'impianto è catalogato in base alla Direttiva europea Seveso ed è dunque ad alto rischio. Era sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate. - (PRIMAPRESS)