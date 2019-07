Alitalia: tempo scaduto per le offerte. In lizza oltre Fs c’é Atlantia, Toto, Lotito ed Avianca

(PRIMAPRESS) - MILANO - Tempo scaduto per il salvataggio di Alitalia. Alle 18 di oggi è terminato il tempo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'ex compagnia di bandiera. Tra i partecipanti ci sarebbero Atlantia, il gruppo Toto, Claudio Lotito e il proprietario della compagnia aerea colombiana Avianca, German Efremovich. Le lettere, a quanto si apprende, sono state inviate a Mediobanca, che in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato aveva sollecitato l'invio da parte degli interessati, come previsto entro le 18.00 di oggi. - (PRIMAPRESS)