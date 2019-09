Al Conte Bis va la fiducia dell’aula del Senato con 169 favorevoli, 133 contrari e 5 astenuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo Conte Bis incassa la fiducia anche al Senato con 169 voti favorevoli e 133 contrari e 5 astenuti. Nel discorso del presidente del Consiglio c’è stato di tutto ma è in particolare il riferimento al cuneo fiscale e al contenimento dell’iva e attenzione al reddito dei lavoratori dipendenti per poi pensare in seguito alle imprese. E quest’ultima affermazione non mancherà di creare qualche polemica. Anche sulle migrazioni in chiusura di discorso Conte ha preso le distanze rispetto alla sua precedente esperienza: dialogo con i paesi di provenienza dei migranti, rafforzamento delle pene per i trafficanti di esseri umani e maggiore e più completa attenzione all’integrazione. - (PRIMAPRESS)