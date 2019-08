Al Cairo un'auto contromano provoca un'esplosione con 19 morti e 30 feriti

(PRIMAPRESS) - CAIRO - Sono ancora da chiarire, senza escludere anche la pista terroristica, le cause che hanno provocato 19 morti e 30 feriti nella drammatica esplosione che si è verificata al Cairo in Egitto, al National Cancer Institute (l'ospedale che ospita l'Istituto nazionale per il cancro) nei pressi di piazza Tahrir. Quello che apparentemente aveva la dinamica di un comune incidente stradale si è trasformato in un rogo che ha coinvolto altre vetture. Tutto si è originato da un'automobile lanciata contromano ad alta velocità scontrandosi con altre quattro vetture. Oltre all'ospedale, anche gli edifici nei dintorni hanno subito danneggiamenti. Il portavoce del ministero della Salute Khaled Megahed ha spiegato che l'incendio ha interessato gran parte dell'ospedale e costretto le autorità a evacuare il principale ospedale oncologico egiziano. L'incidente è avvenuto vicino agli uffici amministrativi dell'istituto, lontano dalle camere dei ricoverati. Oltre all'unità di crisi già istituita dal ministero della salute, il rettore dell'ospedale, che ha visitato l'istituto insieme ad altre autorità, ha ordinato l'istituzione di una commissione tecnica per verificare i danni. Per far luce sulle cause, è stata aperta un'inchiesta. Il pm egiziano Nabil Ahmed Sadeq ha ordinato un'inchiesta e inviato una squadra investigativa sul luogo dell’incidente. Se la tragedia fosse derubricata a semplice incidente autostradale farebbe parte degli oltre ottomila sinistri che le statistiche ufficiali in Egitto contano già un bilancio di tremila morti e dodicimila feriti. - (PRIMAPRESS)