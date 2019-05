Addio al giornalista Vittorio Zucconi, la voce che raccontava l'America delle contraddizioni

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Si è spento Vittorio Zucconi, il giornalista “voce” come corrispondente di Repubblica per molti anni negli Stati Uniti. Aveva 74 anni e si è spento nella sua casa di Washington dove si era trasferito definitivamente, dopo una lunga malattia. Vittorio Zucconi è stato anche direttore del sito di Repubblica e di Radio Capital. Figlio di Guglielmo Zucconi, un altro grande giornalista, era nato a Bastiglia in provincia di Modena il 16 agosto 1944. Scrittore di numerosi saggi, aveva lavorato anche per La Stampa e il Corriere della Sera. Tra i suoi ultimi romanzi c’è “Il lato fresco del cuscino” e “L’aquila e il pollo fritto”, un racconto delle contraddizioni dell’America dove sei interroga se è ancora la migliore democrazia del mondo. - (PRIMAPRESS)