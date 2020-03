A Palazzo Chigi l'incontro tra Conte e l'opposizione: dialogo di forma ma senza risposte

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed i rappresentanti della maggioranza Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, è stato più che altro una raccolta di proposte da parte del premier.

La voce unica dei rappresentanti politici di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, è stata quella di realizzare una vera zona rossa, dove possano operare e lavorare solo i servizi essenziali e dove il contenimento del virus non abbia mezze misure o tolleranze, ma al contempo con la necessità di tutelare economicamente sia i cittadini che le aziende con un piano di intervento “imponente”. L’altro punto cardine della richiesta della terna d’opposizione è quello della necessità di nominare un Commissario straordinario con poteri di ordinanza. Un po’ come è accaduto con il Ponte Morandi, a Genova dove c’è stata una identificazione delle priorità senza dispersioni di tempo e denaro.

Anche se non c’è stata una risposta da parte di Conte, Matteo Salvini ha parlato di un punto di partenza per un dialogo necessario in una situazione di emergenza del paese in cui non si può pensare di governare senza il consenso di tutte le forze politiche. “Esco,però, preoccupato - ha detto Salvini - perché non siamo ancora convinti che le misure adottate saranno in grado di contenere nel breve tempo il diffondersi del coronavirus”."Non ci sono state risposte chiare - ha spiegato Giorgia Meloni -. Abbiamo chiesto misure certe e definitive. Riteniamo che sarebbe più utile chiudere tutto per 15 giorni. Pensiamo inoltre che serva commissario straordinario, una figura forte che possa occuparsi di tutta l'emergenza, che abbia anche poteri ordinamentali. Il presidente del Consiglio ha aperto ad una nomina di un commissario, ma nulla di più. Non è detto che questo accadrà". La leader di Fratelli d'Italia ha poi parlato degli interventi economici: "Crediamo che servano risorse molto più ingenti di quelle stanziate dal governo. I 7,5 miliardi sono inadeguati per questa emergenza: sono meno di quanto spendiamo per il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo parlato almeno di 30 miliardi che comunque consideriamo un punto di partenza. 'Abbiamo chiesto un approfondimenti ulteriori. Vediamo di cercare più risorse', ha detto il ministro Gualtieri".

"Ci auguriamo che il governo decida in tempi rapidi di avere una zona rossa in tutta Italia. Non è stato escluso che possa accadere in futuro, ma non abbiamo tempo da perdere", ha dichiarato Antonio Tajani. "Non bastano gli investimenti - ha poi tuonato il vicepresidente di Forza Italia -. Conte e Gualtieri ci hanno assicurato che questo non è che l'inizio, ma noi vogliamo vederlo nero su bianco. Abbiamo detto 30 miliardi ma è solo l'inizio per noi". Infine Tajani ha ammonito il governo sulla comunicazione: "Gli italiani hanno bisogno di sapere cosa possono fare: c'è ancora confusione. Serve un Commissario straoridinario. C'é stata un'apertura ma vedremo, speriamo sia una figura di alto profilo".

I tre rappresentanti dell’opposizione hanno tirato più volte in ballo l’Europa che non ha ancora fatto sentire con forza la sua voce su questa emergenza che la coinvolge in modo molto diretto. E altro argomento è stata una valutazione di quanto sta accadendo nelle carceri. Una situazione esplosiva perché non è stata trattata con la dovuta attenzione. Solo ora è arrivata la notizia che saranno fornite dal Ministero della Sanità le mascherine protettive per i detenuti e per le guardie carcerarie per limitare il contagio tra i detenuti che nelle celle non possono osservare le distanze di sicurezza. - (PRIMAPRESS)