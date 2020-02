A Crema la terza vittima da coronavirus. I casi accertati sono 152. Tre anche in Trentino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il coronavirus fa la terza vittima a Crema. I casi positivi al test in Italia sono saliti a 152 con un’altra regione chiamata in ballo dopo Veneto, Lombardia e Piemonte: il Trentino con tre nuovi casi sospetti. Il premier Giuseppe Conte invita alla calma: “Non bisogna lasciarsi prendere dal panico. Occorre seguire le indicazioni delle autorità sanitarie”. Si raccomanda ancora di informarsi sulle procedure più idonee per evitare il contagio che sono pubblicate sul sito del Ministero della Salute ( salute.gov.it ) e dove è riportato il numero di pubblica utilità 1500 per ogni informazione. Nell’ultimo vertice delle ore 13 di oggi, il Commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, ha annunciato che l’esercito ha messo a disposizione 3.412 posti letto per le quarantene mentre 1.750 sono disponibili presso strutture dell’Aeronautica.Anche se la preoccupazione dell’esecutivo di governo è di non creare allarmismi, c’è da dire che i numeri dichiarati quest’oggi alle ore 13 sono cresciuti nella prime ore della sera salendo a 152 mostrando quindi una curva progressiva che mostra qualche preoccupazione per la velocità con cui si diffonde il virus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza chiede ai cittadini di collaborare. Molte aziende del milanese e del veneto stanno attivando il telelavoro per evitare il pendolarismo sui mezzi di trasporto. Intanto, però, non mancano episodi riprovevoli di fake news: dalle foto di scaffali vuoti ai supermercati come nel peggiore caso di pandemia, al costo triplicato di una confezione di gel disinfettante o mascherine che da 30 centesimi sono arrivate a costare anche 5 euro. - (PRIMAPRESS)