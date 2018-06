Voto Slovenia: Janez Jansa conquista il 25% ma sarà difficile la formazione di governo

(PRIMAPRESS) - LUBIANA - E’ l’Sds, il Partito democratico sloveno del conservatore Janez Jansa, per due volte primo ministro e con precedenti per corruzione con sentenze poi annullate, ha raggiunto il 25% dei voti che lo fanno diventare il primo partito ma senza la capacità di poter governare se non con delle alleanze che saranno difficili.

Come hanno osservato diversi analisti politici quanto è accaduto e sta accadendo nella vicina Slovenia sembra essere molto simile alla trasformazione che si è verificata in Italia dove i risultati ottenuto da M5S e Lega si sono fondati su slogan molto simili: migranti, lavoro e pensioni da rivedere.

Il presidente sloveno Borut Pahor, dovrà in qualche modo svolgere lo stesso lavoro compiuto da Sergio Mattarella, con cui si è incontrato nei giorni scorsi, per favorire la formazione del nuovo governo con i numeri che non ci sono.

C’è da dire che a differenza dell’Italia, la Slovenia può vantare una situazione completamente diversa per ciò che riguarda la crescita economica. L’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha previsto che il prossimo anno il paese crescerà del 3,9% e la crescita del consumo privato dovrebbe rafforzarsi del 4,2% con il consumo pubblico al 2,3%. Una situazione ben più tranquilla che potrà sopportare anche un tempo piuttosto lungo per trovare una formazione di governo come è accaduto da noi. - (PRIMAPRESS)