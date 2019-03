Scontri sugli Champs-Elysées tra gilet gialli e polizia nell'ultimatum a Macron

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La rabbia dei gilet gialli esplode ancora a Parigi tra scontri con la polizia e devastazioni lungo gli Champs-Élysées. A peggiorare la situazione anche la presenza dei black bloc che già dalle 11 di questa mattina avevano atteso di avere il corpo a corpo con leforze dell’ordine.

Sono decine le persone fermate dalla polizia mentre centinaia di manifestanti sono arrivati a Parigi per quello che era stato annunciato come un appuntamento decisivo,tanto da apparire come "ultimatum a Macron". Gli incidenti hanno coinvolto agenti e un gruppo di gilet gialli e black bloc vicino a place des Ternes. Barricate sono state erette in un'altra zona della città e la gendarmeria ha fatto uso di gas lacrimogeni e idranti. Scontri si sono verificati anche a Place de l'Etoile, dove numerosi black bloc hanno affrontato gli agenti con lanci di ciottoli e pietre. La data di oggi è stata annunciata dai gilet gialli da settimane come una giornata cruciale, nella speranza di favorire un rafforzamento della mobilitazione. - (PRIMAPRESS)