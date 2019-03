Scintille tra Macron e Conte a Bruxelles sul tema del dossier Tav

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Non è iniziato nel migliore dei modi il confronto sulla Torino-Lione avviato questa mattina dal premier Giuseppe Conte ed il presidente francese Macron a margine del Consiglio europeo a Bruxelles riunito da ieri. L’incontro sul dossier Tav di questa mattina era al centro del colloquio. Conte vuol discutere di costi e loro riequilibrio. Ma Macron ha detto che "la Francia ha sempre avuto la stessa posizione,ora è un problema italo-italien". Portare problemi domestici al Consiglio fa perdere tempo, ha detto Macron: "Io non ne ho molto da perdere” ha tagliato corto il francese in evidente stato di tensione anche per la grana che da settimana lo tormenta per la questione dei Gilet Gialli. - (PRIMAPRESS)