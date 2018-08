Salgono a 100 le vittime e 556 feriti per gli incendi in Grecia. Dichiarati tre giorni di lutto

(PRIMAPRESS) - ATENE - Ora la preoccupazione più grande per i soccorritori impegnati a spegnere gli incendi che hanno devastato le grandi pinete intorno Atene è di circoscrivere il fuoco per evitare che rialzi di vento inneschino nuovi focolai. Mentre si contano oltre 556 feriti è il bilancio delle 100 persone accertate che hanno perso la vita, a far montare la disperazione tra i tanti volontari che si sono visti scene raccapriccianti di persone che nel tentativo di fuga sono arse vive in auto o sulle coste alte verso il mare.

Il maggior numero di vittime si conta nei dintorni della localita' balneare di Mati, a 40 chilometri a Nord-est di Atene. I soccorritori greci hanno rinvenuto i corpi carbonizzati di 26 persone in una villa a Mati, sulla costa orientale dell'Attica, flagellata da incendi devastanti. Lo ha riferito un responsabile della Croce rossa. Queste vittime si aggiungono ai 24 morti trovati ieri, portando il bilancio dei roghi in Grecia a 50 vittime. Alcune delle vittime sono state trovate abbracciate l'una all'altra sulla spiaggia di Argyri a Mati. I corpi abbracciati, tra i quali quelli di bambini, giacevano a una trentina di metri dal mare, nelle vicinanze di un ristorante molto frequentato della spiaggia di Argyri. Nello stesso punto sono state trovate decina di automobili carbonizzate. Invece cinque persone che si erano gettate in mare per sfuggire agli incendi che li avevano circondati nei pressi di Rafina, a nord di Atene, sono state salvate da una nave traghetto. Tutte le cinque persone portate in salvo sono greche. Il governo del premier Tsipras ha disposto il pattugliamento delle navi militari lungo le coste delle zone colpite da incendi, per evacuare via mare la gente intrappolata dai roghi.Ma il dubbio che ci sia stata una mano scellerata nell’appiccare i diversi focolai è pilo tormento che sta sollevandosi in queste ore anche negli uomini di governo che dicono già che andranno fino in fondo in questa vicenda.

Al momento sono circa 300 i vigili del fuoco dispiegati nei diversi luoghi colpiti: Kineta, Penteli e Kalamos e dai diversi paesi della UE arrivano rinforzi. L’Italia con il premier Conte, ha inviato due Canadair.

I collegamenti ferroviari con Atene sono stati sospesi. Il vento sembra essersi calmato ma sono gli oltre 40 gradi di temperatura a rendere ancora la situazione difficile. - (PRIMAPRESS)