Parigi richiama il suo ambasciatore a Roma per protesta contro il Governo italiano

(PRIMAPRESS) - PARIGI - A sorpresa la Francia ha richiamato Christian Masset, il suo ambasciatore in Italia per consultazioni in seguito "agli attacchi senza precedenti del governo italiano". Lo ha riferito il ministero degli Esteri francese precisando che "La campagna per le elezioni europee non può giustificare la mancanza di rispetto per ogni popolo o la sua democrazia. Tutti questi atti creano una situazione seria che mette in discussione le intenzioni del governo italiano nei confronti della sua relazione con la Francia", prosegue la nota del Quai d’Orsay. Comunque sia stata motivata questa decisione assume un carattere di grande gravità tra due paesi membri dell’Unione Europa. Riflessione necessaria anche all’interno del Governo italiano su atteggiamenti che stanno portando l’Italia ad un completo isolazionismo sovranazionale in un momento di particolare fragilità dell’economia interna. - (PRIMAPRESS)