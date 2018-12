Il giallo del volo di Stato della Cancelliera Merkel diretto al G20 di Buenos Aires

(PRIMAPRESS) - BONN (GERMANIA) - Il volo di stato che avrebbe dovuto portare ieri sera, Angela Merkel a Buonos Aires per la riunione del G20 è andato in panne costringendo il pilota ad atterrare a Bonn dove la Cancelliera ha dovuto trascorrere la notte. Che cosa sia accaduto sul velivolo mantenuto efficiente dai personale militare è ancora da accertare. Ed ora si indaga in tutte le direzioni, anche su un'eventuale pista criminale. Prima di dar corso ad un giallo però, c’è da dire che l’Airbus A340 "Konrad Adenauer”, però, aveva già avuto problemi in passato, ma per alcuni media tedeschi si specula sull'eventualità di un cyberattacco. Non si esclude insomma che dietro il problema tecnico vi sia un sabotaggio, per far perdere alla cancelliera l'inizio del summit. L'aereo della cancelliera tedesca è stato costretto ieri sera a un atterraggio d'emergenza a Colonia a causa di un problema tecnico "A seguito di un problema tecnico, l'aereo governativo è atterrato in tutta sicurezza a Colonia da qualche minuto", aveva reso noto il governo tedesco poco dopo le 21 di ieri. Merkel ha definito l'incidente "un malfunzionamento serio". La cancelliera e il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz sono ripartiti per Buenos Aires, ma arriveranno in ritardo per l'apertura dei lavori del G20. - (PRIMAPRESS)