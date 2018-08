Incendi in Grecia: già 50 vittime. I Vigili del Fuoco lanciano un SOS alla Protezione Civile UE

(PRIMAPRESS) - ATENE - Il vento sta continuando ad alimentare gli incendi scoppiati nelle grandi pinete attorno ad Atene. Sono 50 finora i morti accertati e centinaia i feriti nei roghi che stanno devastando la regione. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, perché le fiamme continuano ad alimentarsi ed il compito per i pompieri è estremamente difficile. Nella notte si sono sviluppati anche altri focolai d’incendi in diverse regioni della Grecia. Ma il maggior numero di vittime è stato registrato nei dintorni della località balneare di Mati, a 40 chilometri a Nord-est di Atene. "Sono stato informato di una situazione molto difficile nell'Attica, la regione di Atene, tutte le forze sono state mobilitate", ha dichiarato in tv il premier Alexis Tsipras, costretto a interrompere la sua visita in Bosnia e rientrare in Grecia. Yannis Kapakis, a capo della Protezione civile, ha definito "critica" la situazione e fatto sapere che sono stati chiamati rinforzi dalla Grecia settentrionale Al momento sono circa 300 i vigili del fuoco dispiegati nei diversi luoghi colpiti: Kineta, Penteli e Kalamos I roghi hanno distrutto case, interrotto le vie di trasporto e costretto alla fuga numerose persone. Le autorità hanno chiesto ai residenti della zona costiera vicino alla capitale di lasciare le proprie abitazioni, mentre le fiamme sono arrivate vicino a una delle più trafficate autostrade, causato l'interruzione dei collegamenti ferroviari e coperto Atene con colonne di fumo. Una nube nel pomeriggio, ha avvolto l'Acropoli e il Partenone. "A causa dell'intensità delle fiamme e del pericolo che rappresentano, il nostro Paese ha presentato una richiesta di aiuto internazionale attraverso il meccanismo della Protezione civile Ue", ha fatto sapere un portavoce dei vigili del fuoco. L’ondata di calore fino a punte di 40 gradi ha contribuito maggiormente ad alimentare la già precaria situazione. - (PRIMAPRESS)