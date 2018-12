Gilet Gialli: scongiurata la protesta di sabato prossimo. Cancellata la tassa carburante

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La prevista manifestazione di protesta dei Gilet Gialli che si sarebbe dovuta svolgere sabato pomeriggio alle 16, potrebbe saltare. A far cambiare il programma dei manifestanti contro il caro carburante, potrebbe essere stata la lunga discussione che si è tenuta oggi nell’Assemblea nazionale francese con cui il governo cancellerebbe l’ aumento tassa carburanti per il 2019. Ieri l'esecutivo aveva disposto la sospensione di 6 mesi sull'aumento della tassa ma la misura era stata giudicata insufficiente dai leader della protesta di lì l’indizione di una nuova giornata di proteste per sabato a Parigi. L'Assemblea nazionale andata al voto sulla misura ha approvato con 358 voti contro 194 le misure indicate dal premier Philippe per risolvere la crisi. Tra le misure approvate lo stop all'aumento della tassa sul carbone per tutto il 2019. - (PRIMAPRESS)