Domani l'autopsia di Antonio Megalizzi in attesa del rientro della salma per i funerali

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Sarà effettuata domani l’autopsia sulla salma del 28enne Antonio Megalizzi deceduto ieri per quel colpo alla nuca esploso dall’attentatore del mercatino di Natale a Strasburgo, Cheri Chekatt, il fondamentalista radicalizzato a sua volta ucciso dai reparti speciali della polizia francese.

La sorella di Antonio, Federica, ha chiesto il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile. Non è il momento delle dichiarazioni e anche il giorno dei funerali sarà comunicato con il rientro della salma.

Dai parlamentari europei e dagli organi di governo italiani è arrivato il cordoglio per questa morte assurda ma simbolica per la difesa di un pensiero europeista: "Mi sono innamorato dell'Unione Europea. Sono molto, molto focalizzato e coinvolto in cose che stanno nascendo fortemente europeiste", diceva Megalizzi nel suo ultimo intervento alla radio per cui lavorava. 'Una tragedia inaccettabile', dice Mattarella.

Antonio Megalizzi era a Strasburgo per seguire l'Assemblea plenaria dell'Europarlamento come giornalista di Europhonica, una web radio legata al mondo universitario. Dopo la laurea a Verona, aveva seguito un corso magistrale a Trento in European International Studies e ora era impegnato in un master sulle istituzioni europee.

Una quinta persona è ricoverata in morte cerebrale: potrebbe trattarsi di un collega polacco di Antonio, era con lui la sera della strage. - (PRIMAPRESS)