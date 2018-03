Attentato a Trebes: morto Beltrame il gendarme che si era offerto al posto dell'ostaggio

Fonte: Twitter

(PRIMAPRESS) - PARIGI - E' morto, non ce l'ha fatta Arnauld Beltrame il tenente colonnello dei gendarmi, riomasto ferito ieri nell'attacco terroristico di Trebes, in Francia. L'annuncio della sua morte è arrivato su Twitter dal ministro dell'Interno francese, Collomb. Beltrame, 45 anni, tenente colonnello si era offerto al terrorista in sostituzione di una donna tenuta in ostaggio. Beltrame è "morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua bravura, il suo sacrificio", ha scritto il ministro su Twitter. Poco dopo anche il presidente francese Macron ha reso omaggio all'eroismo di Beltrame: "E' morto un eroe che merita il rispetto e l'ammirazione della nazione intera", ha cokmentato Macron, aggiungendo che l'azione di ieri "è prova di un coraggio e di un'abnegazione eccezionali". Il bilancio dell'atto terroristico di ieri sale quindi a 4 morti e 15 feriti. - (PRIMAPRESS)