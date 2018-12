A Bruxelles scontri tra sostenitori del Global Impact e gruppi contro l'immigrazione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Che in Europa si sia rotto il filo della ragionevolezza non solo tra le diverse visioni comunitarie dei paesi membri ma anche dei cittadini sempre più scossi da quanto sta accadendo a partire dalla richiesta di democrazia dal basso dei Gilet Gialli agli scontri di oggi a Bruxelles nella zona delle istituzioni europee, tra due diverse manifestazioni, una contro i migranti e l'altra contro il razzismo. E tutto questo mentre il Papa nell’Angelus di oggi ha approvato il Global Impact, l’accordo tra i paesi, (l’Italia si è tirata fuori) per coordinare le migrazioni. La polizia ha fatto uso di lacrimogeni e idranti davanti alla sede della Commissione europea. Oltre 5 mila persone protestano in piazza contro il patto Onu sui migranti. Mentre un altro corteo di circa mille dimostranti manifesta contro la xenofobia e il razzismo. A loro si è unito un gruppo di Gilet gialli. - (PRIMAPRESS)