Editoria: un affresco di donna tra Roma e la provincia umbra al tempo della guerra nel romanzo di Ettore Farrattini Pojani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale si sono intrecciate centinaia e centinaia di storie raccontate attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti o di chi ha ereditato quel patrimonio di fatti e vicende che hanno contribuito a ricostruire una geografia degli accadimenti lungo tutto lo stivale. Se la letteratura prevalente di quegli anni ha mostrato la drammaticità del conflitto, tuttavia, è anche caratterizzato dall’impegno e la forza di un mondo femminile a “combattere” la propria quotidianità di madri.

Questa opera prima di Ettore Farrattini Pojani si muove tra i ricordi della figura femminile di Nisa ambientata tra Roma e la cittadina umbra di Amelia dove la protagonista del romanzo ha vissuto. Le pagine di “Nisa - Una donna la sua guerra” per i tipi di Morlacchi Editore, è intriso di ricordi personali e di reali eventi storici, il romanzo racconta la figura di una donna forte, decisa, che non vuole restare succube di una società tutta al maschile ma che deve fare i conti con i limiti che quella stessa società le impone. Con un’accurata seppur non preponderante ricostruzione storica degli eventi, la storia di Nisa si accompagna a questi con una grande sensibilità ed un appassionante crescendo che descrive la vita e le difficoltà giornaliere di quegli anni così difficili.

Ettore Farrattini Pojani, nato a Roma il 18 maggio 1959, ha alternato la sua vita professionale tra il restauro di opere lignee e la gestione di un’attività ricettiva nella cittadina umbra di Amelia. Grande appassionato ed esperto di musica leggera, pop e di musical, questa sua passione lo ha portato negli anni a due importanti collaborazioni giornalistiche: per un periodo di circa 6 anni ha collaborato con la rivista di collezionismo musicale «RARO» per cui ha scritto articoli, interviste, recensioni di concerti e nuove uscite discografiche fino alla chiusura della testata. Da circa due anni collabora con il sito americano BroadwayWorld.com per il quale scrive recensioni e interviste sul panorama del musical in Italia e principalmente su Roma. Nisa – Una donna, la sua guerra è il suo primo romanzo basato su fatti realmente accaduti a sua nonna Nisa nel periodo della seconda guerra mondiale. Ha tratto l’ispirazione per questo romanzo. - (PRIMAPRESS)