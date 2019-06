Le immagini di una vita al volante dell'asso tedesco Michael Shumacher nel libro di Pino Allievi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ un libro per immagini che fissano ricordi indelebili e storie meno conosciute di un grande campione dell’automobilismo mondiale: Michael Schumacher. L’autore, il decano dei giornalisti della Formula1, Pino Allievi, presenterà il volume "Michael Shumacher, immagini di una vita" edito da Nada Editore, domani 12 giugno alla libreria Libraccio di Roma in via Nazionale. Con lui ci saranno Mario Donnini di Autosprint e il giornalista di Rai Sport, Marco Franzelli. - (PRIMAPRESS)