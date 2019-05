L'opera prima di Enrico Tommasi in un romanzo sull'illusione della "Milano da Bere" degli anni '80

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dalla Milano da Bere a quella di Tangentopoli, dalla città vivace e modaiola a quella conservatrice e chiusa, è in questi contrasti che si racchiude la percezione del capoluogo lombardo vista dalla prospettiva di un ragazzo approdato a Milano da Salerno, negli anni 80, quando la città all’ombra del Duomo era una città che stava vivendo l’energia di quegli anni ma, molto diversa in fondo dalla “Milano da bere” da lui sognata.

E' nelle zone d'ombra di questa città che si svolge la storia del romanzo di Enrico Tommasi (Primiceri Editore), dove sono evidenti i tratti autobiografici in cui si narra dei "Ragazzi della via Boeri".Il romanzo sarà presentato il prossimo 30 maggio al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta a Milano.