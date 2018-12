Giovedì 13 dicembre il Winter Party di #3D Magazine

La cover del prossimo numero di #3D Magazine

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Giovedì 13 dicembre dalle ore 20:00 al Castello De Vita in via Manzoni 254 a Napoli verrà presentato il nuovo numero di #3D Magazine, che come ogni fine anno lancia il premio I Primi, giunto alla sua seconda edizione. Il Winter Party 2018 di #3D Magazine si aprirà proprio con la consegna del riconoscimento, realizzato da Marco Ferrigno, dedicato ai personaggi che sono in sintonia con la linea editoriale del giornale, il cui obiettivo è quello di "raccontare la straordinaria ordinarietà di chi riesce a lasciare un segno, una traccia visibile nel suo campo di azione". Il premio andrà quest'anno a Ludovica Nasti, giovanissima protagonista della fiction "L'amica geniale", Peppe Iodice, comico e attore, Pina Turco, attrice protagonista dell'ultimo film di Edoardo De Angelis, Il vizio della speranza, Carlo Verna, presidente del Consiglio dellOrdine Nazionale dei Giornalisti, Giancarlo Fimiani, fondatore e CEO di R-Store, Luca De Cristofaro, imprenditore calzaturiero, Giorgio Meneschincheri, professore universitario e medico specialista, ideatore del format Tennis & Friends, Carla Palone, assessore alle politiche per lo Sviluppo economico del Comune di Bari.

Partner della serata saranno la Fondazione Santobono Pausilipon, con la fondatrice e presidente onoraria Annamaria Minicucci, la presidente Anna Ziccardi e il direttore generale Flavia Matrisciano. Sul palco anche Giuseppe Brandi, avvocato, e l'onorevole Stefano Graziano, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale. L'evento sarà realizzato in collaborazione con l'Istituto professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera G. Rossini di Napoli.

Venti chef dei migliori ristoranti nazionali gareggeranno preparando dei piatti speciali, ispirati alla cucina dello chef pluristellato Francesco Sposito, che guiderà la giuria composta per scegliere il migliore. Lo chef vincitore si aggiudicherà il premio I Primi di #3D Magazine. I piatti saranno offerti agli invitati al party.

Gli ospiti potranno anche visitare la mostra fotografica di Luca Marfè dedicata alla Giordania.

Saranno presenti anche vari esponenti dal mondo delle istituzioni: Alessandra Clemente, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, Valeria Fascione, assessore alla Ricerca scientifica e Università Regione Campania, Donatella Chiodo, presidente Mostra dOltremare, Iris Savastano, consigliere della I Municipalità di Napoli.

Partner della serata Ifn, Hm, Decristofaro, Apple Store, Maserati, Go Carpisa, Widiba. - (PRIMAPRESS)