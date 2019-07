Flora Ivona presenta la sua "Irene" alla Galleria Alberto Sordi

Flora Ivona

(PRIMAPRESS) - ROMA - Grande attesa a Roma per oggi, giovedì 4 luglio alle ore 18.00, quando nella Libreria “Feltrinelli” della Galleria Alberto Sordi in Piazza Colonna, sarà presentato il nuovo libro della scrittrice e attrice Flora Vona dal titolo “Irene”, edito dalla Homo Scrivens. Tra gli ospiti vi saranno anche Sergio Brio con la sua storia; Mino Sferra che leggerà alcuni passi del romanzo e la relatrice Giovanna Maria Santucci. "Irene è un romanzo sentimentale che si muove fra le atmosfere liberty di Ginevra nei primi del Novecento. Irene è un'adolescente cresciuta in un convitto per orfanelle e invaghita del suo maestro di recitazione George. Travolta dal fuoco sacro della recitazione, lascia il convitto per tentare la strada del successo. Dopo aver recuperato informazioni sulla signora che anni prima le salvò la vita raccogliendola in fasce e affidandola all'Istituto, Irene affronta una nuova vita tra successi teatrali e amori appassionati, felicità insperate e dolori improvvisi. Su tutto, il potere catartico della scrittura e la profondità dei sentimenti”. Flora Vona nasce a Napoli il 10 agosto .Si laurea nel 2005 in Scienze dell'Educazione e si specializza in Mediazione e Gestione dei conflitti e sempre nel 2005, partecipa al Festival di Saint Vincent vincendo per il miglior video musicale MT Music Sky ed il premio Radio Cuore. Nel 2005 trasferitasi in Sicilia,si diploma al Teatro Biondo Stabile di Palermo sotto la direzione artistica di Pietro Carriglio e successivamente frequenta la scuola per attori e registi Teatès, qui sotto la direzione di Michele Perriera iniziano le sue prime apparizioni sul palcoscenico,nello stesso anno consegue il diploma di dizione e nel 2007 continua la sua attività teatrale interpretando Diana in Filumena Marturano di Eduardo De Filippo per la regia di Rinaldo Clementi, protagonista in Narrazioni Eretiche all'interno del Palazzo Steri ex Carcere dell'inquisizione Spagnola, per la regia di V. Bartucca e S. Calatabiano, interpreta successivamente la sovversiva nell 'amore impossibile rappresentazione ispirata da L'amaro caso della Baronessa di Carini di Daniele D'Anza diretta da Antonello Capodici in scena al Teatro Massimo di Palermo. Nel 2008 interprete in due cortometraggi Le lacrime amare di Petra Von Kant di Fassbinter e L'ultima ora della notte Di V.Pugliesi,R.Mannelli e G. Bona.Nel 2009 interpreta il ruolo di Esmeralda in La vera storia di Esmeralda di Victor Hugo diretto da Giuseppe Celesia ed ancora per Sky Cinema gira la fiction dal titolo Moana per la regia di Alfredo Peiretty.Doppiatrice nel 2010 nella serie di documentari per Geo Rai 3 e due interpretazioni sia in Squadra Antimafia Palermo oggi 3 che nel Il Segreto dell'acqua.Nel 2011 in Paolo e Francesca per la regia di Fioretta Mari , una delle protagoniste nel corto di Federico Moccia "A mosca cieca" ed in "Novecento" di Rossella Izzo. Nello stesso anno frequenta lo stage di specializzazione con Giorgio Albertazzi e nel 2013 a teatro interpreta Silvia la protagonista in Anche l'occhio vuole la sua parte al fianco di Maurizio Casagrande, gira uno lo spot per la Peroni e termina di girare il suo primo lungometraggio di produzione italo-albanese L'ultima Volontà premiato al Toronto Festival nel 2014,scritto da Namik Ajaze, interpretando il ruolo di Frida.Nel 2014 gira il suo nuovo videoclip "la musica è finita,una nuova versione del brano di Ornella Vanoni per la regia di Gabriel Cash ,per poi finire nello stesso anno le riprese del suo ultimo film da protagonista " I fiori del male " diretto da Claver Salizzato, trasmesso al New York film Festival e candidato l’anno dopo al David di Donatello.Nel 2017 è protagonista del nuovo film di Enzo Acri dal titolo Donna di Rispetto e recude dall’uscita del suo singolo( feat Audio2 ) dal titolo “L’ Afabeto”. - (PRIMAPRESS)