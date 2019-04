"Scrivere per ottenere" un testo per gli specialisti della scrittura sociale firmato da Pedaccini Floris e Giuseppina Mostardi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo “Leggere per scrivere”, motivante testo di scrittura creativa, Pergentina Pedaccini Floris si è dedicata alla stesura di un nuovo manuale sulla scrittura funzionale, questa volta insieme alla docente di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università Sapienza di Roma,Giuseppina Mostardi.

Nel testo “Scrivere per ottenere”, si parla di una scrittura di tipo professionale, diversa da quella creativa, ma che con essa ha diverse affinità. La pubblicazione si concentra sulla scrittura funzionale analizzandone le fasi della stesura e le diverse tecniche. Dal lavoro che precede la scrittura fino ad arrivare alla revisione dello scritto, il manuale ci accompagna passo passo nella produzione di testi che hanno come obiettivo quello di raggiungere un risultato, uno scopo.

Tra i diversi “codici”, il manuale si concentra in particolare sulla scrittura professionale nell’ambito dei servizi sociali. Il testo, infatti,sarà adottato come manuale per i laboratori di scrittura professionale per studenti del Corso di Laurea in Scienze Sociali. - (PRIMAPRESS)