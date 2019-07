L'Oceano degli antichi romani che anticiperà la scoperta dell'America. Conversazione con lo scrittore Elio Cadelo

(PRIMAPRESS) - SANTA MARINELLA (ROMA) - Protagonista di una conversazione con l’autore che si terrà al Museo del Mare e della Navigazione Antica, al Castello di Santa Severa a Santa Marinella, è il giornalista e scrittore Elio Cadelo autore del libro “L’Oceano degli Antichi” un saggio storico che disegna la mappa delle rotte degli antichi romani che si incrociano con testimonianze di viaggi in quella che sarà la terra scoperta da Colombo. L’appuntamento in agenda per il 19 luglio alle ore 19 sarà presentato da Flavio Enei, Direttore del Museo del Mare. - (PRIMAPRESS)