Ecco People Records, la collana editoriale diretta da Paolo Benvegnù

(PRIMAPRESS) - MILANO - La casa editrice PEOPLE, da un'idea di Giuseppe Civati, Stefano Catone e Francesco Foti, annuncia la nascita della collana editoriale PEOPLE RECORDS, frutto della collaborazione con l’etichetta discografica BLACK CANDY. A dirigere People Records sarà il cantautore Paolo Benvegnù e si partirà proprio con la ristampa dell’audio-libro “I Racconti delle Nebbie”, progetto di Benvegnù e Nicholas Ciufferi.

People è una casa editrice con una missione: raccontare e indagare il cambiamento nella società. Un punto di vista laterale sul presente e sul suo divenire, con il fuoco sulle persone, le loro storie e idee. Una chiave di lettura per il tempo che viviamo, la "transizione matrioska", in cui tutti i grandi mutamenti si tengono assieme. People si dà l'obiettivo di raccontare tutto ciò: persone, battaglie e trasformazioni. Un lavoro di indagine e scenario, che porti alla pubblicazione di testi agili (sia nell'organizzazione che nella lunghezza), accessibili a tutti, "pop", ma allo stesso tempo assolutamente rigorosi dal punto di vista scientifico. Durante il primo anno di attività sono usciti in libreria titoli come “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza”, “La banalità del ma” di Mauro Biani, che hanno indagato il ritorno dei nostri sentimenti peggiori; libri come “La sfida più grande” di Bernie Sanders e “Alexandria Ocasio-Cortez. La giovane favolosa”, che guardano alla nuova sinistra americana; storie come quelle dei nuovi italiani e dei loro diritti negati; storie che trattano il cambiamento più grande e più importante di tutti, quello climatico, come quella di “Seguendo Greta”, libro dedicato alla figura di Greta Thunberg, e quella del romanzo “Fine”, ambientato in un futuro di grandi sconvolgimenti vicino e fin troppo possibile. Ecco cosa hanno dichiarato in merito i fondatori Giuseppe Civati, Stefano Catone e Francesco Foti: «Celebrando il nostro primo compleanno, la nascita della collana People Records è per noi un’opportunità irripetibile, che abbiamo colto al volo con gli amici di Black Candy. La musica è una forma d’arte tra le più adatte a riflettere e raccontare le trasformazioni in corso nella società ed è una passione che noi tutti condividiamo. Il punto di vista, le idee, le storie che porteranno gli artisti con cui intendiamo lavorare, a partire dal direttore della collana Paolo Benvegnù, ci permetterà di allargare gli orizzonti del nostro sguardo sull’attualità e sul futuro. Le persone cambiano il mondo. I libri e la musica cambiano le persone» - (PRIMAPRESS)