Cambio alla guida di Giuffrè Editore: Antonio Giuffrè passa il testimone a Giuseppe De Gregori

Rudi Mesotten, Presidente di Giuffrè Editore

(PRIMAPRESS) - MILANO - Antonio Giuffrè, classe 1969 e laurea in ingegneria al Politecnico di Milano, lascia dopo 13 anni la guida della Casa Editrice che porta il suo nome, recentemente acquisita al 100% dal Gruppo editoriale francese Editions Lefebvre Sarrut.



Prendere le redini dell’azienda di famiglia e traghettarla nel futuro: questa la visione di Antonio Giuffrè che ha condotto la Casa Editrice specializzata nell’editoria professionale ad anticipare e superare le sfide e il nuovo contesto di mercato, rivoluzionato dall’innovazione digitale. Il timone della Casa Editrice passa a Giuseppe De Gregori, torinese, manager di alto profilo ed esperto di sistemi informativi e processi aziendali, chiamato a dare continuità alla strategia di innovazione e di integrazione tra prodotti e servizi.



“Ringrazio Antonio per il supporto prezioso e per la lungimiranza delle sue scelte strategiche, che oggi fregiano Giuffrè Editore di un florido portafoglio prodotti digitali e software accanto a quello tradizionale e di un presidio importante del mercato fiscale oltre che di quello legale” dichiara Rudi Mesotten, Presidente di Giuffrè Editore, “Giuffrè prosegue nella sua traiettoria di crescita e di consolidamento della leadership di mercato forte anche del suo ingresso in un Gruppo europeo orientato all’innovazione, che ogni anno investe una cospicua parte del suo fatturato in R&D”.



Giuffrè Editore è la casa editrice fondata a Milano nel 1931 da Antonino Giuffrè, leader in Italia nel settore giuridico e fiscale, universitario, professionale e scientifico. Oltre al catalogo cartaceo di oltre 15.000 volumi e 40 periodici specialistici, Giuffrè Editore edita la banca dati giuridica online (DeJure) più utilizzata negli gli studi legali italiani, realizza corsi di formazione in aula e online accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal CNDCEC, produce software per la trasmissione telematica degli atti alle cancellerie e per la gestione dello studio legale (Cliens), pubblica 19 portali tematici online negli ambiti del diritto, del lavoro e del fisco (Fiscopiù ilFamiliarista ilPenalista, etc).



Unico Editore ad avere investito per offrire agli avvocati servizi per l’accesso e l’utilizzo del Processo Telematico, Giuffrè organizza corsi di formazione gratuiti su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di incentivare l’uso e la diffusione della giustizia digitale quale strumento per migliorare la propria attività professionale.Nel novembre del 2017 Giuffrè Holding ha ceduto il 100% della casa editrice a Edition Lefebvre Sarrut (ELS), Gruppo Leader in Europa nell’editoria professionale legale e fiscale. - (PRIMAPRESS)