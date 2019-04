Al Comicon di Napoli, l'ex porno-attore Franco Trentalance presenta la sua graphic novel "Blody Park"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI — Alla XXI edizione del Comicon in svolgimento alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino a domenica 28 aprile, arriva la graphic horror novel Bloody Park (Edizioni Inkiostro, 2019) che porta la firma di Franco Trentalance, l'ex-pornoattore e volto noto in TV, che dopo oltre 445 film e 20 anni di carriera nell’intrattenimento per adulti, ha trasformato le proprie passioni in lavoro. Oggi nel ruolo di scrittore, con 3 romanzi thriller già pubblicati, Trentalance, presenta Bloody Park , una trasposizione a fumetti della sconcertante trama composta a 4 mani con il regista Marco Limberti, presente anch'egli oggi a Napoli. La storia è contenuta ne: “Il Guardiano del Parco” ( Ed. Pendragon, 2017) che è il secondo romanzo dell'ex pornodivo bolognese. Una sceneggiatura spietata e politicamente scorretta, con protagonista un sanguinario assassino che ha letteralmente il volto di Franco Trentalance e le cui caratteristiche morali sono state definite insieme a Marco Limberti e Rossano Piccioni, appositamente per le 80 pagine che compongono le ricercate tavole della nuova graphic novel di Edizioni Inkiostro. - (PRIMAPRESS)