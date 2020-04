Vacanze da programmare lungo i fiumi d'Italia e Francia con le house-boat alla scoperta di piccoli borghi

(PRIMAPRESS) - MILANO – Secondo gli psicologi per allontanare gli effetti di sindromi depressive causate dalla lunghissima quarantena, bisogna sognare, progettare e programmare. Saltate le vacanze neve di febbraio, saltato il weekend di Pasqua e i prossimi fine settimana di maggio, non ci resta che sperare la fine del lockdown per la prossima estate. Le vacanze estive, se ci saranno, saranno prevalentemente all’aria aperta e in luoghi poco affollati.

Tra le proposte in outgoing, c’è un classico riscoperto che quello della crociera fluviale a bordo di una houseboat di Le Boat, facile da guidare perché non è necessaria una patente, è sempre un’ottima scelta, ma probabilmente lo è ancor di più in questo periodo. L’equipaggio a bordo è formato dalla propria famiglia o dagli amici, la maggior parte delle destinazioni europee d’imbarco sono comodamente raggiungibili con la propria auto, i canali sono facilmente navigabili, si sceglie giorno per giorno dove e se fermarsi.

Proprio l’incertezza di quanto durerà la chiusura dei confini e la rimozione delle misure di “isolamento” la compagnia di navigazione fluviale ha introdotto la formula “Naviga con fiducia” che consente la cancellazione della vacanza fino a 48 ore prima della partenza senza penali, ottenendo un voucher valido per successive prenotazioni fino al 2021. La formula è valida per ora su tutte le partenze prima del 30 giugno 2020.

Tutte le aree di navigazione proposte da Le Boat offrono la possibilità di fare scalo in piccole città, via dalla folla di turisti per godersi il verde della campagna. Grazie alla attrezzata cucina di bordo è possibile cucinare e anche organizzare un barbecue. Infine, una vacanza in houseboat è anche sostenibile, perché i borghi e piccoli villaggi che si trovano lungo i corsi d’acqua navigabili hanno artigiani e commercianti che dipendono dal turismo per sopravvivere: è importante sostenerli anche con un piccolo acquisto o una spesa per preparare una cena a bordo.

Il catalogo degli itinerari italiani spazia dal Veneto al Friuli mentre in Francia i must sono il Canal di Midi, la Borgogna e l’Alsazia. - (PRIMAPRESS)