Chiusi da oggi i confini europei. Per 30 giorni nessuno entra. Unica eccezioni scienziati impegnati sul Covid-19

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il D-Day per la chiusura dei confini dell’Europa è scattato. Per trenta giorni nessuno potrà più entrare nel nostro continente dai paesi extra-Schengen. Lo aveva annuncia da Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza tra i leader del G7 ed ora il provvedimento è diventato esecutivo.

"Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione - ha detto la von der Leyen - Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue".

Saranno operate, invece, delle eccezioni per gli europei che rientrano nella Ue e per medici e scienziati che portano avanti la ricerca contro il Covid-19.

Con la chiusura dei confini esterni, di fatto, si cerca anche di salvare Schengen, evitando le misure dei i singoli governi con le barriere erette all’interno dell'Unione. - (PRIMAPRESS)