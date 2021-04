Vaccinazioni in azienda: accordo Governo-Sindacati per somministrare dosi nei luoghi di lavoro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Governo e parti sociali hanno firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Previsto anche un aggiornamento degli accordi sulle misure per il contrasto e il contenimento del Covid negli ambienti di lavoro. L'aggiornamento tiene conto dei protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.Possono così prendere il via le vaccinazioni nei luoghi di lavoro con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, - (PRIMAPRESS)