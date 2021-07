Tridico (Inps): “Robusti segnali di ripresa. Confidiamo in entrate contributive pari al 2019”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "I segnali di ripresa sono incoraggianti, robusti: a noi trasformarli in elementi strutturali di crescita e rilancio, in particolare attraverso politiche inclusive e sostenibili". Così il presidente Inps alla Camera per il Rapporto Inps. "Siamo confidenti che la ripresa riporti le entrate contributive ai livelli 2019, consentendoci di superare in un solo anno gli effetti negativi della pandemia". Nel 2019-2020 253mila fuori con Quota 100 (71,15% uomini). Bene assegno unico;andare avanti con congedo paternità. - (PRIMAPRESS)