Trasporto pubblico con il covid: con capienza massima al 75% nelle metro, restano a piedi oltre 91 mila persone

Se ci fossero ulteriori limitazioni alla capienza consentita per i mezzi pubblici sarebbe difficile per gli operatori del Trasporto Pubblico locale conciliare il rispetto dei protocolli anti-Covid e il diritto alla mobilità per gli utenti. È l'allarme lanciato dall'Asstra, l'Associazione delle aziende comunali di trasporto.L'ufficio studi stima che in caso di capienza massima al 75%,al mattino 91mila persone resterebbero a piedi e in caso di capienza al 50% il servizio sarebbe impedito a 550mila utenti.