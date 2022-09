Trasporti ferroviari: proclamato il 9 settembre lo sciopero nazionale per la sicurezza del personale

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sindacati delle linee ferroviarie hanno programmato 8 ore di sciopero nazionale contro le ripetute aggressioni al personale a partire dal prossimo 9 set- tembre, dalle ore 9 alle 17. Vi aderiranno i macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo e i regionali di Trenitalia Tper. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa. La motivazione, come si legge in un comunicato diffuso dalle stesse organizzazioni sindacali è per i "gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori". - (PRIMAPRESS)