Test Facoltà Medicina: in corsa 65 mila mentre si protesta per l’anacronistico numero chiuso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre in 65 mila erano impegnati in mattinata per il test di ingresso alla facoltà di Medicina, fuori dalle grandi aule andava in scena la protesta degli studenti contro il numero chiuso che continua a far discutere perchè ritenuta la causa dell'ascensore sociale ma anche anacronistico in un periodo di forte necessità, dopo la pandemia, di indossare le file dei medici. I posti disponibili sono 15.876. Solo uno su quattro candidati ce la farà. Sessanta quesiti a risposta multipla, 85% di materie disciplinari, il 15% di logica, ragionamento,cultura generale. L'8 settembre test per Veterinaria (con 9.524 iscritti), il 15 quello per la triennale per le professioni sanitarie. Il 13 selezione per i corsi di Medicina e Odontoiatria erogati in inglese. - (PRIMAPRESS)